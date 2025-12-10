Kartal'da Sıfır Atık ve Atık Pil Kampanyasıyla Çevre Bilinci Artırıldı

Kartal'da çevre bilinci güçlendirildi: Sıfır Atık eğitimi ve atık pil ödülleri

Kartal Belediyesi'nin çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları Makina Hangar'da düzenlenen iki kapsamlı etkinlikle devam etti. Etkinliklerde site yönetimlerine yönelik eğitimler ve okullar arası atık pil kampanyası ödül töreni gerçekleştirildi; sıfır atık yönetiminin önemi bir kez daha vurgulandı.

Sıfır Atık eğitimi ve saha incelemeleri

Etkinlik kapsamında, ilçede 300'ün üzerinde konuta sahip 28 site yönetici için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle sıfır atık eğitimi düzenlendi. Sunumlarda temel sıfır atık bilgileri paylaşıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Ayrıca 2024'te başlatılan "Pırıl Pırıl Kartal" projesi kapsamında 58 site incelemesi yapılarak ambalaj atıkları, atık piller, e-atıklar, bitkisel atık yağlar ve tekstil gibi geri dönüşüm kategorilerinde detaylı bilgilendirmeler sağlandı.

Okullara atık pil kampanyası ödülleri

Etkinliğin ikinci kısmında geleneksel Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası ödül töreni gerçekleştirildi. 1 Kasım 2024 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen kampanyada başarı gösteren okullara ödülleri takdim edildi.

Ödül alan okullar: Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi, 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu, Gürbüz Bora İlkokulu, Hasanpaşa İlkokulu ve Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ayrıca 2025-2026 eğitim dönemi için planlanan yeni geri dönüşüm kampanyaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Yetkililerin vurguları

Etkinliklerde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Vekili Olcay Özgön ile Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars hazır bulundu. Başkan Vekili Özgön konuşmasında çevre bilincinin önemine dikkat çekti ve sıfır atık yönetiminin ortak sorumluluk olduğuna değindi.

Olcay Özgön şu ifadeleri kullandı: "Kartal Belediyesi olarak çevre ve sürdürülebilirlik konusunda atacağımız her adımın gelecek nesiller için hayati önem taşıdığının bilincindeyiz. 'Pırıl Pırıl Kartal' projemiz ile başlattığımız bu yolculukta site yöneticilerimizin ve vatandaşlarımızın desteği bizler için çok değerli. Sıfır atık yönetimi sadece bir belediye projesi değil, hepimizin sorumluluğudur. Okullarımızda düzenlediğimiz atık pil toplama kampanyası ile çocuklarımıza erken yaşta çevre bilinci kazandırıyoruz. Bugün burada ödül alan öğrencilerimiz, yarının çevre gönüllüleri olacaklar. İl Müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği sayesinde daha geniş kitlelere ulaşıyor, Kartal'ı daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe haline getirme hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Tüm katılımcılara ve destekçilerimize teşekkür ediyorum."

Etkinlik, yerel yönetim, okul ve il müdürlüğü işbirliğinin çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında ne denli etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

