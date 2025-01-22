DOLAR
35,65 -0,08%
EURO
37,15 -0,05%
ALTIN
3.160,53 -0,68%
BITCOIN
3.716.615,81 1,83%

Kartalkaya'daki Otel Yangınında Gözaltı Sayısı 11'e Çıktı

Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle gözaltındaki isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili de yer alıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:50
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Gözaltı Sayısı 11'e Çıktı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan trajik yangın olayı sonrasında gözaltı sayısı artmaya devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma, dün sabaha karşı hız kazandı. Yangın sonrası ilk günlerde gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler, olayın nedenlerine ve yetkililerin sorumluluklarına odaklanıyor. Gelişmeler, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir süreç olarak sürmekte.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Donma Tehlikesi Geçiren Gürcü Aile Kurtarıldı
2
Kartalkaya Otel Yangını: Sağ Kurtulan Eylem Şentürk Yaşadıklarını Anlattı
3
IKBY Meclis Geçici Başkanı Muhammed Süleyman İstifa Etti
4
Kastamonu'da Taksici Cinayeti Davasına Devam Edildi
5
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Tamamlandı
6
Slovenya Meclisi, İsrail'e Ticaret Yasağı Talep Etti
7
İsrail'in Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 8 Kez İhlal Edildi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor