Kartalkaya'daki Otel Yangınında Gözaltı Sayısı 11'e Çıktı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan trajik yangın olayı sonrasında gözaltı sayısı artmaya devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma, dün sabaha karşı hız kazandı. Yangın sonrası ilk günlerde gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler, olayın nedenlerine ve yetkililerin sorumluluklarına odaklanıyor. Gelişmeler, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir süreç olarak sürmekte.