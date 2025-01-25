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Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin ardından 11 yeni şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:03
Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı

Kartalkaya'daki Otel Yangınında Yeni Gözaltılar

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak tarihinde Grand Kartal Otel’de çıkan yangınla ilgili olarak 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Gazelle Otel Genel Müdürü A.D, Mudurnu Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İ.P ve Mudurnu Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.K yer alıyor. Ayrıca, Grand Kartal Otel’in muhasebe personeli C.Ö ve M.S, Gazelle Otel teknik personelinden K.Ç, B.B, T.P, ve Grand Kartal Otel’in teknik ekibinden M.D, G.O, B.U da gözaltına alındı.

Daha önceki aşamada, yangınla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve muhasebe müdürü ile birlikte 9 kişi tutuklanırken, iş güvenliği uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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