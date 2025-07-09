Kartalkaya'daki Yangında Torununu Kaybeden Dedenin Adalet Arayışı

Kartalkaya'daki Yangında Torununu Kaybeden Dedenin Acılı Sesi
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 15 yaşındaki Eren Bağcı'yı kaybeden Erdoğan Bağcı, adaletin yerini bulmasını bekliyor. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın ilk duruşmasının üçüncü gününde, 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Adalet Arayışını Sürdürüyor
Yangında hayatını kaybeden Eren Bağcı'nın ailesi, duruşma salonunu takip ediyor. 72 yaşındaki dede Erdoğan Bağcı, duruşma salonunda yaşananları adeta bir yakını gibi hissederek izliyor. Duruşma aralarında dışarı çıkarak diğer aile üyeleriyle bilgi paylaşıyor.
Yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve mağdur ailelerin büyük acılar yaşadığını belirten Bağcı, "Herkes suçu birbirine atıyor" Yangının sorumluları hakkında bilgi veren Bağcı, otel müdürü ve genel müdürlerinin, ne iş yaptıkları hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını ifade etti. "Birisi yangın butonu var derken, diğeri yok diyor. Herkes suçu birbirine atıyor," şeklinde konuştu. Torunu Eren hakkında duygusal açıklamalarda bulunan Bağcı, "Maalesef vefatından önce torunumuzu hiç tanımıyormuşuz. O, bilim adamı olacaktı" Erdoğan Bağcı, torununun son 8 yıldır kayak yaptığını ve son 2 yıldır otelde gençlere gönüllü kayak eğitimi verdiğini de sözlerine ekledi. Torununu kaybetmenin acısını içinde taşıyan Bağcı, umudunu adaletin tecelli etmesine bağlamış durumda. Bağcı, "Sonuna kadar adalet arayışımız devam edecek. Mahkeme reisimizden, savcımızdan adalet bekliyoruz" Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında torunu Eren Bağcı'yı kaybeden Erdoğan Bağcı, adalet arayışlarının sonuna kadar süreceğini belirtti. Bağcı, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yangın Sırasında Yaşanan Kargaşa
Eren'i Tanımakta Geç Kaldık
Yangının sorumluları hakkında bilgi veren Bağcı, otel müdürü ve genel müdürlerinin, ne iş yaptıkları hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını ifade etti. "Birisi yangın butonu var derken, diğeri yok diyor. Herkes suçu birbirine atıyor," şeklinde konuştu.
Torunu Eren hakkında duygusal açıklamalarda bulunan Bağcı, "Maalesef vefatından önce torunumuzu hiç tanımıyormuşuz. O, bilim adamı olacaktı" Erdoğan Bağcı, torununun son 8 yıldır kayak yaptığını ve son 2 yıldır otelde gençlere gönüllü kayak eğitimi verdiğini de sözlerine ekledi. Torununu kaybetmenin acısını içinde taşıyan Bağcı, umudunu adaletin tecelli etmesine bağlamış durumda. Bağcı, "Sonuna kadar adalet arayışımız devam edecek. Mahkeme reisimizden, savcımızdan adalet bekliyoruz" Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında torunu Eren Bağcı'yı kaybeden Erdoğan Bağcı, adalet arayışlarının sonuna kadar süreceğini belirtti. Bağcı, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan Bağcı, torununun son 8 yıldır kayak yaptığını ve son 2 yıldır otelde gençlere gönüllü kayak eğitimi verdiğini de sözlerine ekledi. Torununu kaybetmenin acısını içinde taşıyan Bağcı, umudunu adaletin tecelli etmesine bağlamış durumda.
Bağcı, "Sonuna kadar adalet arayışımız devam edecek. Mahkeme reisimizden, savcımızdan adalet bekliyoruz" Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında torunu Eren Bağcı'yı kaybeden Erdoğan Bağcı, adalet arayışlarının sonuna kadar süreceğini belirtti. Bağcı, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında torunu Eren Bağcı'yı kaybeden Erdoğan Bağcı, adalet arayışlarının sonuna kadar süreceğini belirtti. Bağcı, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.