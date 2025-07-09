Kartalkaya'daki Yangında Torununu Kaybeden Dedenin Adalet Arayışı

Yangın Sırasında Yaşanan Kargaşa

Yangının sorumluları hakkında bilgi veren Bağcı, otel müdürü ve genel müdürlerinin, ne iş yaptıkları hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını ifade etti. "Birisi yangın butonu var derken, diğeri yok diyor. Herkes suçu birbirine atıyor," şeklinde konuştu.

Eren'i Tanımakta Geç Kaldık