Kartalkaya Otel Yangını: Kayıp Kardeşi ve Arkadaşı İçin Hukuk Mücadelesi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen otel yangınında yaşamını yitiren makine mühendisi Alp Mercan ve tıp öğrencisi arkadaşı Yiğit Gençbay için hukuk mücadelesi sürüyor. Alp Mercan'ın avukat ablası Nihan Ece Mercan Hasarpa, kardeşi ve arkadaşının haklarını korumak amacıyla mahkeme sürecinde yer alıyor.

Yangın Geçmişi ve Duruşmalar

Hasarpa, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılarak mücadelesini sürdürüyor. İlk oturumun gerilimli geçtiğini belirten Hasarpa, hukuki süreçlerin makul bir süre içinde tamamlanmasını arzuladıklarını ifade etti.

Gözlemlenen Gerginlikler

Duruşma sırasında yaşanan olumsuz durumlardan bahseden Hasarpa, "Sanıkların, duruşma boyunca gülüşmeleri ve uyumaları bizi derinden etkiliyor. Çünkü biz bu durumu kabullenmekte zorlanıyoruz. Kardeşim Alp'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz" dedi.

Yangın Gecesi Neler Oldu?

Olay gecesini anlatan Nihan Ece Mercan Hasarpa, Alp ve Yiğit'in kurtarma çalışmalarına dair görgü tanıklarının ifadelerine yer verdi. İki dostun, yangın sırasında insanları kurtarmaya çalışırken büyük bir cesaret gösterdiklerini vurgulayan Hasarpa, "Alp ve Yiğit, kurtardıkları kişilerle birlikte otelin en üst katına kadar ulaşan dumanlar arasında kayboldu" şeklinde konuştu.

Tragedya ve Kaybın Derinliği

Yangında hayatını kaybeden Alp Mercan (25) ve Yiğit Gençbay (25), kayak tatili için Grand Kartal Otelde konaklıyorlardı. Alevler arasında kalmadan önce yangın uyarısı ile uyanarak, diğer misafirleri kurtarmak üzere çabaladılar. Ancak, cesaretleri sonucunda maalesef birlikte hayatlarını kaybettiler.

Yiğit Gençbay ve Alp Mercan, Ankara'da düzenlenen cenaze törenlerinde son yolculuklarına uğurlandılar. Ailelerin mücadeleleri, benzer olayların aydınlatılması ve hakların korunması adına büyük önem taşıyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında otelde konaklayanları kurtarırken arkadaşıyla hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, kardeşi ve arkadaşı için hukuk mücadelesi veriyor.