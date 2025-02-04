Kartalkaya Yangınında Gösterilen Kahramanlığa Şeref Belgesi

Kartalkaya'daki Otel Yangınına Kahraman Müdahale

Bolu Belediyesi, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına müdahale eden itfaiye personeline hizmet şeref belgesi verdi.

Başkan Özcan'dan Destek Mesajı

İtfaiye Müdürlüğü'nde düzenlenen törende Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, itfaiyecilerin insan hayatını kurtarmak için gösterdiği özveriyi vurguladı. Özcan, “Bolu İtfaiyesi, bu yangın felaketine ilk müdahale eden birim oldu. Arkadaşlarımız, 1 saatte çıkamayacakları şartlarda 45 dakikada olay yerine ulaştılar.” dedi.

Maaş İkramiyesi ve Maddi Destek

Belediye Meclisi toplantısında, 2024'te Göynük'teki orman yangını ve Kartalkaya'daki otel yangınına müdahale eden itfaiyecilere, tüm siyasi partilerin üyeleri tarafından oy birliğiyle birer maaş ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. Özcan, tutuklanan itfaiye müdürlerinin aralarındaki yerlerini en kısa zamanda alacaklarına inandığını belirtti.

İtfaiye Personeline Minnettarlık

Özcan, itfaiye çalışanlarına verilen hizmet şeref belgesinin, onların yanında olduklarını gösterdiğini ifade ederek, “Kimseye hakkınızı yedirtmeyeceğiz.” şeklinde konuştu. Törende, Gülener, Coşkun ve Acar'ın eşlerine belgeleri takdim edildi.

Bolu Belediyesince Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına müdahale eden itfaiye personeline hizmet şeref belgesi verildi.

Bolu Belediyesince Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına müdahale eden itfaiye personeline hizmet şeref belgesi verildi.