Kassam Tugayları, Gazze'de 47 İsrailli esirin 'veda fotoğrafını' yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinde tuttuğunu bildirdiği 47 İsrailli esirin fotoğraflarını yayımlayarak bunun kara saldırılarıyla birlikte bir "veda" niteliğinde olduğunu duyurdu.

Fotoğraflarda Netanyahu ve Zamir iması

Yayımlanan görsellerin üst kısmında Arapça ve İbranice olarak şu ifadenin yer aldığı belirtildi: "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun inadı ve (Genelkurmay Başkanı Eyal) Zamir'in teslimiyeti nedeniyle: Gazze kentindeki operasyonun başlamasıyla bir veda fotoğrafı."

Fotoğraflarda Ron Arad detayı

Esirler numaralandırılırken her rakamın yanına 1986'da Güney Lübnan'da kaybolan İsrailli pilot Ron Arad'ın adının yazılması dikkat çekti. İsrail medyasına göre Arad, Lübnan'daki "Emel Hareketi" tarafından yakalanmış ve 1985-2000 yıllarında İsrail'le çatışma döneminde Hizbullah'a teslim edilmişti.

Eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise 2006'da bir televizyon röportajında "Arad'ın akıbetini bilmediğini, muhtemelen ölmüş veya kaybolmuş olduğunu" söylemişti.

Kassam Tugayları'nın tehdit ve uyarıları

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze kentine kara saldırısı başlatmasının ardından 18 Eylül'de bir açıklama yaparak ellerindeki İsrailli esirlere dikkati çekti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil. Gazze kentindeki operasyon, esirlerin ölüsünü ya da dirisini göremeyeceğiniz ve hepsinin sonunun Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi olacağı anlamına geliyor. Askeri ve siyasi liderlerinize şunu söylüyoruz: Gazze, ordunuz için kolay bir lokma olmayacak. Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız. Sizin için mücahitler ordusu, binlerce pusu ve bomba hazırladık. Gazze askerlerinize mezar olacak. Size ek zayiat verdirecek sert bir yıpratma savaşına giriyorsunuz. Mücahitlerimizi araçlarınızın kabinlerine patlayıcı cihazlar yerleştirmeleri için eğittik. Buldozerleriniz başlıca hedefimiz olacak ve elimizdeki esir sayısı artacak."