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Kassam Tugayları Gazze'de Askeri Hedefleri Vurdu

Hamas’ın askeri kanadı, Gazze'deki İsrail mekanizmalarına saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:10
Kassam Tugayları Gazze'de Askeri Hedefleri Vurdu

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehir merkezinin doğusunda yer alan İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hedef Alınan Askeri Araçlar

Kassam Tugayları, yaptıkları yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda bulunan Makbere Şarkıyye bölgesinde, İsrail ordusuna ait bir askeri nakil aracının "Yasin-105" füzesi ile vurulduğunu belirtirken, aynı alanda anti-tank füzesi taşıyan "Hummer" tipi bir cip ile buldozerin de patlayıcılarla hedef alındığını ifade etti.

İsrail Ordusundan Yanıt Yok

İsrail ordusunun, Kassam Tugayları'nın bu iddialarına karşı henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Gözlemlenen Kayıplar

7 Ekim 2023 itibarıyla, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda, 43 bin 163 Filistinli’nin hayatını kaybettiği, bunların 17 bin 210’unun çocuk ve 11 bin 742’sinin kadın olduğu aktarıldı. Ayrıca, 101 bin 510 kişi de yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu ve sivil altyapının, özellikle hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alınması sonucu büyük zarar gördüğü ifade edilmektedir.

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