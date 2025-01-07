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Kassam Tugayları, Gazze'de Ele Geçirilen İHA'ların Görüntülerini Yayınladı

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze'de ele geçirilen İsrailli insansız hava araçlarının görüntülerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:34
Kassam Tugayları, Gazze'de Ele Geçirilen İHA'ların Görüntülerini Yayınladı

Kassam Tugayları'ndan İnfaz Edilen İHA'lar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) görüntülerini halkla paylaştı. Yaşanan bu gelişme, İsrail'in bölgede uyguladığı saldırıların ortasında gerçekleşiyor.

Ele Geçirilen İHA'ların Detayları

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yayınladıkları görüntülerle, Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinin doğu bölgesinde SİHA'ların kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın maskeli bir temsilcisi, ele geçirilen İHA'ları tutarak bunların İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılarda kullanıldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları ve Sonuçları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 885 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 17 bin 818 çocuk ve 12 bin 287 kadın bulunuyor. Saldırılar sonucunda 109 bin 196 kişi de yaralandı.

Öte yandan, enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığınak olarak kullandığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının da büyük ölçüde tahrip edildiği ifade ediliyor.

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