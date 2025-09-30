Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Birliklerini Hedef Aldı: Ölü ve Yaralılar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde İsrail birliklerine yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Açıklama, grubun resmi Telegram sayfasından yapıldı.

Kassam Tugayları'nın açıklaması

Kassam Tugayları, Tel el-Heva Mahallesi'nde bir okul içinde konuşlanan İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, İsrail askerlerine sıfır mesafeden ateş açıldığı; askerlerin bir kısmının öldüğü, bir kısmının ise yaralandığı kaydedildi.

Aynı noktada iki askeri araca vakum bombaları atıldığı ve bir "Merkava" tipi tankın başarıyla havaya uçurulduğu belirtildi. Olayın ardından ölü ve yaralıları almak üzere bölgeye İsrail helikopterlerinin acil iniş yaptığı ifade edildi.

Önceki saldırı ve İsrail'den yanıt

Kassam Tugayları ayrıca pazar günü Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, 10. Cadde yakınlarında bir "Merkava" tipi tankı hedef aldıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.