Kassam Tugayları Gazze'de 'mustaribin'lerin bulunduğu cipi vurdu

Olayın Detayları

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinde 'mustaribin' adı verilen İsrail askerlerinin bulunduğu bir cipin bombayla vurulduğunu ve içindeki askerlerin öldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları, olaya ilişkin yazılı açıklamasında, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne bağlı Behlul Kavşağı yakınlarında İsrail ordusuna ait bir cipin hedef alındığını bildirdi. Saldırının 23 Eylül'de gerçekleştirildiği ve cipin içindeki 'mustaribin' olarak tanımlanan askerlerin öldüğü kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin kuzeydoğusunda 22 Eylül'de İsrail ordusuna ait iki buldozerin Yasin-105 füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Mustaribin ve Operasyon Bağlamı

'Mustaribin' olarak isimlendirilen bu güçlerin Arapça konuştuğu ve Filistinliler gibi giyindiği, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara saldırıları boyunca evlerde arama yapma, tünelleri ve direnişçilerin yerlerini keşfetme ile patlayıcı yerleştirme görevlerinde kullanıldığı ifade edildi.

İsrail tarafına dair verilen zaman çizelgesi hatırlatılarak, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinin işgaline yönelik planı onayladığı ve ordunun 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla geniş çaplı bir saldırı başlattığı belirtildi.