Kastamonu'da 112 Acil Sağlık Ekibi Kalp Krizi Geçiren Hastayı Hayata Döndürdü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 112 Acil Sağlık ekibi bir hayat kurtarma hikayesine imza attı. Yolda yatan bir hastayı zamanında müdahale ederek hayata döndüren ekip, sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cide 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli paramedikler Nurettin Güler ve Ahmet Toklu, acil tıp teknisyeni Mahinur Güler, Günebakan köyüne bir hastayı götürdükten sonra ilçe merkezine dönüş yolunda yolda yatan bir kişi fark etti. Ekip, hemen müdahale etmek üzere yöneldi.

Yerde yatan hastayı inceleyen ekip, kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık görevlileri, kalp masajı uygulayarak hastanın hayata dönmesi için yoğun çaba sarf etti. Yapılan şok uygulaması ile hayata dönen Salih amca, ambulansla Cide Devlet Hastanesi’ne hızla sevk edildi.

Olayla ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, sağlık ekiplerini insan hayatına verdikleri değer nedeniyle kutladı. Derdiyok, "Ekibimiz, yolda yatan vatandaşımızın durumunu fark ederek hemen müdahaleye geçti. İlk muayenede hastanın kalbinin durduğunu belirledikten sonra hızlı ve kesintisiz kalp masajı uyguladılar. Hayatını kaybetmeden hastaneye ulaştırmayı başardılar," dedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği için yolda yatan hastaya ilk müdahaleyi yaparak onun yaşama tutunmasını sağladı.