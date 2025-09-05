DOLAR
Kastamonu'da 472.560 TL Hibe ile İki Dernek Projesi İmzalandı

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:25
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen iki projenin protokol imza töreni Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Protokol töreni ve katılımcılar

Vali Meftun Dallı'nın makamında düzenlenen törende İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek ile projeyi yürüten dernek başkanları Huriye Boyraz ve Mehmet Şanlı hazır bulundu.

Desteklenen projeler ve hedefleri

Karadeniz Otizm Federasyonu tarafından hazırlanan Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi ile 2025 Aile Yılı kapsamında hedef grup olarak belirlenen 20 özel birey babası'nın, çocukların bakımında annelerin yükünü ve sorumluluklarını paylaşması amacıyla çeşitli sanatsal ve uygulamalı atölye çalışmaları düzenlenerek sosyal, moral ve motivasyon yönlerinden gelişimlerinin sağlanması hedefleniyor.

Genç Yaşamın Sesleri Derneği'nin yürüttüğü Sivil Toplum Buluşuyor Kastamonu Güçleniyor Projesi ise sivil toplum örgütlerine yönelik çalıştaylarla toplumsal örgütlenmeyi sağlayarak katılımcı demokrasinin kökleşmesini, toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesini ve kamu kurumları ile ilişkilerin artırılmasını amaçlıyor.

Toplam 472.560 lira hibe desteği sağlanan projeler için Vali Dallı, özveriyle çalışan dernek başkanları Huriye Boyraz ve Mehmet Şanlı'yı tebrik ederek projelerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

