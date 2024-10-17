Kastamonu'da Bilim Şenliği Coşkusu

Kastamonu'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Başladı

Kastamonu'da düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çerçevesinde Kastamonu Bilim Şenliği'nin açılışı gerçekleştirildi. Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmektedir.

Öğrencilerin Bilimsel Projeleri Sergilendi

Etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projelerin sergilenmesinin yanı sıra, AFAD araçları, jandarma otobüsü ve trafik kazası simülasyon aracı gibi çeşitli gösterimler de yer aldı.

Bilim ve Teknolojinin Önemi

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, açılışta yaptığı konuşmada, bilim ve teknolojinin hızla geliştiğini vurgulayarak, "Bu hızlı değişim ve gelişime ayak uyduramayan ulusların, gelişmiş ülkelerin siyasi ve ekonomik tahakkümünden kurtulmaları mümkün değil," dedi. Atılkan, gençlerin bilim ve teknoloji ile desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim Müdüründen İnovasyon Vurgusu

Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise günümüzde inovasyon ve değişimin önemine değinerek, "Bizler üreten bir ülke olarak gençlerimizi sadece tüketici değil, aynı zamanda üretici, geliştirici ve inovasyon oluşturan bireyler haline getirmek için bu tür organizasyonları önemsiyoruz," ifadelerini kullandı.

Geleceğin Teknoloji Kuşağı Yetişiyor

Gümüş, Türkiye'nin geleceğinde önemli yer tutacak gençlerin TEKNOFEST kuşağı olarak yetişeceğini belirtti. Açılış sonrasında protokol üyeleri, proje stantlarını gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Çeşitli bilim gösterileri ve etkinliklerin yer alacağı bu şenliğin 19 Ekim'de sona ereceği duyuruldu.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.