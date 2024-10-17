DOLAR
34,16 0,01%
EURO
37,19 -0,08%
ALTIN
2.943,04 -0,26%
BITCOIN
2.297.348,27 0,64%

Kastamonu'da Bilim Şenliği Coşkusu

Kastamonu'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği açıldı, öğrencilerin projeleri sergilendi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:58
Kastamonu'da Bilim Şenliği Coşkusu

Kastamonu'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Başladı

Kastamonu'da düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çerçevesinde Kastamonu Bilim Şenliği'nin açılışı gerçekleştirildi. Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmektedir.

Öğrencilerin Bilimsel Projeleri Sergilendi

Etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projelerin sergilenmesinin yanı sıra, AFAD araçları, jandarma otobüsü ve trafik kazası simülasyon aracı gibi çeşitli gösterimler de yer aldı.

Bilim ve Teknolojinin Önemi

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, açılışta yaptığı konuşmada, bilim ve teknolojinin hızla geliştiğini vurgulayarak, "Bu hızlı değişim ve gelişime ayak uyduramayan ulusların, gelişmiş ülkelerin siyasi ve ekonomik tahakkümünden kurtulmaları mümkün değil," dedi. Atılkan, gençlerin bilim ve teknoloji ile desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim Müdüründen İnovasyon Vurgusu

Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise günümüzde inovasyon ve değişimin önemine değinerek, "Bizler üreten bir ülke olarak gençlerimizi sadece tüketici değil, aynı zamanda üretici, geliştirici ve inovasyon oluşturan bireyler haline getirmek için bu tür organizasyonları önemsiyoruz," ifadelerini kullandı.

Geleceğin Teknoloji Kuşağı Yetişiyor

Gümüş, Türkiye'nin geleceğinde önemli yer tutacak gençlerin TEKNOFEST kuşağı olarak yetişeceğini belirtti. Açılış sonrasında protokol üyeleri, proje stantlarını gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Çeşitli bilim gösterileri ve etkinliklerin yer alacağı bu şenliğin 19 Ekim'de sona ereceği duyuruldu.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda...

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda...

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda...

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda...

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda...

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda...

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda...

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda...

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda...

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda...

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda...

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş'tan Rojin Kabaiş'in Ailesine Taziye Ziyareti
2
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek
3
Batı Şeria'da Zeytin Toplayıcı Filistinli Kadının Ölümü
4
Çelik İhracatçıları Birliği, Azerbaycan ile İş Birliğini Güçlendiriyor
5
ABD'de Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Eden Çalışanlardan Yeni Siyasi Eylem Komitesi
6
Büyükçekmece'de İnşaat İşçisinin Tehlikeli Geçişi Kamerada
7
Okyanus Derinliklerindeki Sıcak Hava Dalgaları Yüzeyle Bağlantılı Değil

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti