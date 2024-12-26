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Kastamonu'da ‘Dijitale Yön Verecek Gençlik’ Projesi Başladı

Kastamonu'da yapılan açılışla 200 lise öğrencisine yapay zeka, siber güvenlik ve kodlama eğitimleri verilecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:00
Kastamonu'da ‘Dijitale Yön Verecek Gençlik’ Projesi Başladı

Kastamonu'da Dijitale Yön Verecek Gençlik Projesi Tanıtıldı

Kastamonu'da, Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) işbirliğiyle hayata geçirilen Dijitale Yön Verecek Gençlik projesinin açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında, 200 lise öğrencisine, 24 haftalık bir süre boyunca yapay zeka, siber güvenlik, kodlama, büyük veri ve teknoloji okuryazarlık eğitimleri sağlanacak.

Açılışta Vali Dallı'nın Mesajı

Açılış programında konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, günümüzde teknolojinin takip edilmesinin neredeyse imkânsız hale geldiğine dikkat çekti. Dallı, proje ile amaçlarının, gençleri geleceğe yön verecek bilgilerle donatmak olduğunu vurgulayarak, "Bu eğitim programını asla ihmal etmeyin. Alacağınız eğitim paha biçilmez bir değere sahip olacak" dedi.

Türk Savunma Sanayisinde Yapay Zeka ve Yazılım Başarısı

Dallı, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünya çapında ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirterek, bu başarıların yapay zeka ve yazılım gibi ileri teknoloji alanında yapılan çalışmalar sayesinde elde edildiğini ifade etti.

Eğitimin Değeri ve Gelecek Vizyonu

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, dünyanın hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini ve bu süreçte en büyük gelişimin teknoloji alanında yaşandığını dile getirdi. Gümüş, "Yapay zeka ve buna bağlı teknolojilerin hayatımıza hızla entegre olduğunu görüyoruz. Bu sistemleri geliştiren ve yönlendiren ise insanın düşüncesi ve becerisidir" şeklinde konuştu.

Yapay Zeka Politikaları Derneği: Dönüşüm Zamanı

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, dünya yeni bir sayfaya geçerken, yapay zekanın bu dönüşümdeki en önemli güç olduğunu belirtti. Küçükşabanoğlu, "Eğer geç kalırsak, yalnızca geride kalmayız, tamamen oyun dışı olabiliriz. Gençlerimizin yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapması gerekiyor" dedi.

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