Kastamonu'da Hüsnü Açıksöz Sergisi: Milli Mücadele'nin Basın Bayraktarı

Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Mücadele'nin Anadolu'daki Basın Bayraktarı Hüsnü Açıksöz Sergisi" ziyarete açıldı; sergi yarına kadar gezilebilecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:36
Kastamonu'da "Milli Mücadele'nin Anadolu'daki Basın Bayraktarı Hüsnü Açıksöz Sergisi" Açıldı

Valilik organizasyonuyla düzenlenen sergi ziyarete açıldı

Kastamonu Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Milli Mücadele'nin Anadolu'daki Basın Bayraktarı Hüsnü Açıksöz Sergisi" ziyarete açıldı.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, valilik binasında düzenlenen sergide Hüsnü Açıksöz'ün Anadolu'da zor şartlar altında gazetecilik yaptığını ve büyük hizmetler verdiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yılmaz, Açıksöz'ün gazeteciliğe başlangıcına ilişkin olarak şunları söyledi:

"O dönem tabii mütareke dönemidir. 1918'de birçok gazetenin yayınına son verilmiş, bir dönem kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyor. Hüsnü Açıksöz ile beraber o dönem burada edebiyat öğretmeni olan İsmail Habib Sevük'ün 'yeni devirler, yeni fikirler ister' dediği gibi Hüsnü Bey de dönemin zor şartları altında gazeteciliğe başlıyor. 15 Haziran 1919'da da Açıksöz Gazetesi, Kuvayımilliye'nin, Milli Mücadele'nin yanında yer alıyor."

Yılmaz, Açıksöz'ün basın kültürünün Kastamonu'da oturtulmasında önemli bir rol oynadığını belirterek şunları ekledi:

"Neyi yazacağını, nasıl yazacağını, ne şekilde ifade edeceğini bilen ve burada basın geleneğinin oluşmasında katkısı olan birisi. İki eseri var biri Açıksöz'deki yazıları, bir diğeri Milli Mücadele'yi anlatan 'İstiklal Harbi'nde Kastamonu' adlı 1933 yılında yayınladığı eseri. Vefatından 86 yıl sonra Hüsnü Bey, bu etkinlikte bizleri bir araya topladı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

Vali Meftun Dallı da Kastamonu'nun, o dönemde işgal edilmeyen az sayıdaki yerlerden biri olmasına rağmen İstiklal Savaşı'na verilen katkının büyüklüğüne dikkat çekti ve kentin tarihî önemini anlattı.

Vali Dallı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Savaşa giden Kastamonulu büyüklerimizden kimi şehit oldu kimi gazi. Kastamonu, Karadeniz üzerinden gelen her türlü kaynağın, 'İstiklal Yolu' dediğimiz yol üzerinden cepheye kadar ulaştırılmasındaki katkıları itibariyle çok büyük rol oynamış bir yer. Merhum Hüsnü Açıksöz de bu işin basın ayağını, o günkü şartlar içerisinde en ileri düzeyde, en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmış birisi. Biz de kendisini 86. ölüm yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Açıksöz'ün ve o dönem yaşamış büyüklerimizin tanıtımına katkı veren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sergimizin de o insanların hayırla anılmasına vesile olmasını ve gençlerimize tanıtılması noktasında başarılı olmasını temenni ediyorum."

Açıksöz'ün hayatını ve çalışmalarını anlatan eserlerin yer aldığı sergi yarına kadar gezilebilecek.

