Kastamonu'da Karla Mücadele: Yolcu Otobüsü Şarampole Düştü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kar nedeniyle kayan yolcu otobüsü, jandarma ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:49
Kastamonu'da Karla Mücadele: Yolcu Otobüsü Şarampole Düştü

Kastamonu'da Korkutan Kaza: Yolcu Otobüsü Şarampole Düştü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen olayda, kar yağışı ve sis nedeniyle yolundan çıkan bir yolcu otobüsü şarampole düştü. Olay, İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine sefer düzenleyen A.A. idaresindeki 34 ETJ 969 plakalı otobüsün, Hacıhasan köyü yakınlarında kayması sonucu gerçekleşti.

Yolcular Güvenli Bir Şekilde Tahliye Edildi

Kaza sonrası bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, otobüs içerisinde bulunan 15 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye etti. Tahliye edilen yolcular, minibüsle ilçe merkezine ulaştırıldı.

5 Saatlik Kurtarma Çalışması

Olayın ardından, otobüsün bulunduğu yerden çıkartılması için ekipler harekete geçti. Yaklaşık 5 saat süren titiz bir çalışma sonucu, otobüs kurtarıldı.

Bu olay, kış koşullarının zorluğunu bir kez daha gözler önüne sererken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kar nedeniyle kayarak şarampole düşen yolcu otobüsü, ekiplerin...

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kar nedeniyle kayarak şarampole düşen yolcu otobüsü, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kar nedeniyle kayarak şarampole düşen yolcu otobüsü, ekiplerin...

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kar nedeniyle kayarak şarampole düşen yolcu otobüsü, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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