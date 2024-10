Kastamonu'da Polis Memurunun Eşini Öldürmesi: Adliyeye Sevk Süreci

Kastamonu'da Şok Olay

Kastamonu'da, bir polis memuru olan E.T., eşini öldürerek gündeme geldi. Olay, dün Saraçlar Mahallesi'ndeki evlerinde meydana geldi. İddialara göre, E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında çıkan bir tartışmanın ardından, E.T. beylik tabancasıyla eşine ateş açtı.

Sağlık Kontrolü ve Adliye Sevki

Olayın ardından jandarma, E.T.'nin işlemlerini tamamlayarak onu sağlık kontrolü için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından, E.T. yeniden jandarma ekipleri tarafından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.Ölümlü Olayın Ardındaki Gelişmeler

Burçin Sevgi T., olay yerinde hayatını kaybederken, polis memuru E.T.’nin durumu ve olaya ilişkin detaylar yetkililer tarafından araştırılıyor. Olay, Kastamonu'da geniş yankı uyandırdı.