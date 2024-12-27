Kastamonu'da Tır Devrildi; D-100 Kara Yolu Samsun İstikameti Kapandı

Kastamonu'da D-100 Kara Yolunda Kaza!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kaza, D-100 kara yolunun Samsun istikametini trafiğe kapattı.

Olay, sisin etkili olduğu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir tırın devrilmesiyle gerçekleşti. Kazanın ardından, D-100 kara yolunun Samsun yönü sürücüler için tamamen kapandı.

Bölgedeki güvenlik ve Karayolları ekipleri, trafiği düzenlemek amacıyla sürücüleri tali yollara yönlendiriyor. Ayrıca, devrilen tırın kaldırılması için çalışmalar devam ederken, bölgedeki durum yakından takip ediliyor.

Öte yandan, Tosya Devlet Hastanesi mevkisinde başka bir tırın üst geçide sıkışması nedeniyle de trafiğin aksamaları meydana geldi.

Sisin etkili olduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir tırın devrilmesi sonucu D-100 kara yolu Samsun istikameti trafiğe kapandı.

Sisin etkili olduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir tırın devrilmesi sonucu D-100 kara yolu Samsun istikameti trafiğe kapandı.