Kastamonu'da Yaralı Kuşlar Doğaya Kavuştu

Kastamonu'da, yaralı bulunan karabatak ve karga, tedavi sürecinin ardından doğaya salındı. Vatandaşlar tarafından yaralı olarak keşfedilen kuşlar, Küre İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Karabatak, Cide Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin havalandırma boşluğuna düştükten sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı. İki yaban kuşu da veteriner kontrolünden geçtikten sonra bir süre gıda takviyesi yapıldı.

Tedavileri tamamlanan kuşlar, artık doğal ortamlarına geri döndüler. Bu olay, doğanın korunması ve yaralı hayvanların iyileştirilmesi konusundaki duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kastamonu'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen karabatak ve karga, doğaya bırakıldı.