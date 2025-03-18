Kastamonu'da Yaralıgöz Geçidi'nde Sis Etkili: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Kastamonu'da bulunan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde sis etkisini artırdı. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'nda aniden düşen hava sıcaklığı, sis oluşumunu tetikledi.

Sis koşulları nedeniyle Yaralıgöz Geçidi'nde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Bu durum, sürücüler için zorlu bir yolculuk süreci oluşturdu.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda sıkı bir şekilde uyarıyor. Özellikle sisli hava koşullarında çok dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Kastamonu'da, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde sis etkili oldu.

Kastamonu'da, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde sis etkili oldu.