Kastamonu-Karabük Sınırında İki Orman Yangını — 6 Köy Boşaltıldı

Kastamonu-Karabük sınırında iki orman yangını: 6 köy tedbir amaçlı boşaltıldı

Olayın seyri

Kastamonu'nun Araç ilçesi ile Karabük sınırında, ormanlık alanda çıkan iki ayrı yangına müdahale ediliyor. Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan yangın, Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaştı. Aynı bölgede, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde de ayrı bir yangın daha kaydedildi.

Akgeçit'teki yangına karadan müdahale sürerken, havanın kararması nedeniyle gece saatlerinde çalışmalarını durduran helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla yeniden müdahaleye başlayacağı bildirildi.

Tahliye ve müdahale ekipleri

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinden toplam 437 vatandaşın tahliye edildiği; 496 büyük ve küçükbaş hayvanın güvenli bölgeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, Güzelce ve Akgeçit köylerindeki yangınlara müdahalede görevli araç ve personel sayıları şöyle verildi: 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personel. Müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı. Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.