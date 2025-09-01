DOLAR
41,11 0,15%
EURO
48,17 -0,06%
ALTIN
4.596,45 -0,74%
BITCOIN
4.488.371,77 -0,06%

Kastamonu-Karabük Sınırında İki Orman Yangını — 6 Köy Boşaltıldı

Kastamonu Araç'ta Karabük sınırındaki iki orman yangınına müdahale sürüyor; 6 köy boşaltıldı, 437 kişi tahliye edildi, havadan müdahale sabah devam edecek.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 21:36
Kastamonu-Karabük Sınırında İki Orman Yangını — 6 Köy Boşaltıldı

Kastamonu-Karabük sınırında iki orman yangını: 6 köy tedbir amaçlı boşaltıldı

Olayın seyri

Kastamonu'nun Araç ilçesi ile Karabük sınırında, ormanlık alanda çıkan iki ayrı yangına müdahale ediliyor. Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan yangın, Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaştı. Aynı bölgede, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde de ayrı bir yangın daha kaydedildi.

Akgeçit'teki yangına karadan müdahale sürerken, havanın kararması nedeniyle gece saatlerinde çalışmalarını durduran helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla yeniden müdahaleye başlayacağı bildirildi.

Tahliye ve müdahale ekipleri

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinden toplam 437 vatandaşın tahliye edildiği; 496 büyük ve küçükbaş hayvanın güvenli bölgeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, Güzelce ve Akgeçit köylerindeki yangınlara müdahalede görevli araç ve personel sayıları şöyle verildi: 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personel. Müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı. Akgeçit köyü Karasu...

Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı. Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı. Akgeçit köyü Karasu...

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekli Deniz Yarbay İz Metin Foça'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Denizli'de Yeni Doğan Kaçırma Girişimi: Baba "Bebeğimiz Poşette Ölebilirdi"
3
Devrim Arabaları Eskişehir'de Açık Hava Sinemasında
4
Giresun Görele'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
5
Sakarya'da TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması — 15 Üniversite Finalde
6
Sivrihisar'da Yatak Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü
7
İzmir Konak'ta Yeğenini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark