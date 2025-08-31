DOLAR
Kastamonu Tosya'da D-100'de Yaya Kazası: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Tosya'da D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki İ.K., 35 AZE 485 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:58
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti. Olay, D-100 kara yolunda meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, 35 AZE 485 plakalı otomobil, Çaykapı köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K.'yi (74) çarptı. Kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araçta bulunan kişiler ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.K.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, otopsi ve işlemler için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve Güvenlik

Kaza ile ilgili detaylı inceleme ve soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin olay yerindeki çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

Önemli bilgiler: Olay yeri: D-100 kara yolu, Çaykapı köyü mevkii; Araç plakası: 35 AZE 485; Yaralanan/vefat eden: İ.K. (74); Cenaze: Tosya Devlet Hastanesi morgu.

