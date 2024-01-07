Katar Başbakanı: Gazze'de esir takası zora girdi

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'ye yönelik suikastın ardından esir takası müzakerelerinin zorlaştığını belirtti.

Katar Başbakanı: Gazze'de esir takası zora girdi
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Katar Başbakanı ve İsrailli Esirlerin Yakınlarıyla Görüşme

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 2 Ocak’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’ye yönelik suikastın ardından esir takası müzakerelerinin zorlaştığını belirtti. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin Hamas’ın elindeki bazı İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüştüğü bildirildi.

Rehine Takası Zora Girdi

İsrail basınında çıkan haberlere göre, 6 İsrailli esirin yakınları Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında yeni bir esir takası müzakerelerini canlandırmak için Katar’a gitti. Katar Başbakanı Sani ülkesine gelen 6 İsrailli esirin yakınlarıyla görüştü. Görüşmede Sani, 2 Ocak’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’ye yönelik suikastın ardından esir takası müzakerelerinin zorlaştığını belirtti.

Gazze’deki İsrailli Esirler ve Esir Takası Müzakereleri

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenlerken, çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas’ın elinde 130’dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor.

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