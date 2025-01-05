Katar Başbakanı, Suriye Geçici Hükümeti ile Doha'da Görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha'da Suriye Geçici Hükümeti'nin bakanlarıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab katıldı.

İki taraf arasındaki görüşmede, ikili işbirliği ve işbirliğini güçlendirme yolları ele alındı. Ayrıca, Suriye'deki son gelişmeler ve Katar'ın insani yardım çabaları üzerinde duruldu.

Al Sani'den Destek Vurgusu

Al Sani, Katar'ın Suriye'nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığı konusundaki kararlı desteğini yineledi. Suriye halkının onurlu bir yaşam sürmesi ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir devlet kurma arzularının önemini vurguladı.

Suriye Geçici Hükümeti'nden Katar'a Övgü

Görüşmelerin ardından basına açıklamada bulunan Şeybani, Katar'ın Suriye halkına verdiği destekten övgüyle bahsetti. Şeybani, Katar’ın son 14 yılda Suriye halkını desteklemede önemli bir rol üstlendiğini belirterek, 'Katar, yeni Suriye'yi yeniden inşa etmek için başlattığımız barış sürecinde önemli bir ortağımız olacak.' dedi.

Katar'dan İnsani Yardım Yardımları

Yardım temasları çerçevesinde, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin talimatları doğrultusunda insani yardımlar için bir hava köprüsü oluşturulduğunu ve şu ana kadar 7 uçakla 200 tondan fazla yardımın Suriye'ye ulaştırıldığını açıkladı.

Huleyfi, Katar'ın Suriye halkına destek vermeye devam edeceğinin altını çizerken, 'Suriye halkı, geleceği konusunda sadece kendisi karar sahibidir.' ifadelerini kullandı.

Son olarak, Suriye Geçici Hükümeti yetkililerinin, 2 Ocak tarihinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldiği belirtildi.