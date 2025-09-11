Katar'dan Netanyahu'ya Sert Yanıt: Saldırı Tehdidi Pervasız

Katar'dan Netanyahu'ya Sert Yanıt

Bakanlıktan resmi açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a yeniden saldırı düzenleyebilecekleri yönündeki tehdidine ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık, tehdidi pervasız ve sorumsuz olarak nitelendirerek Netanyahu'nun hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın bu tür uygulamalara son vermek ve hesap sormak için ortaklarıyla birlikte çalışacağı vurgulandı. Açıklamada Netanyahu'nun Hamas ofisine ev sahipliği yapmasına ilişkin sözleri, Katar topraklarını vurmayı meşrulaştırmaya dönük utanç verici ve tehlikeli girişimler olarak tanımlandı.

Açıklamada ayrıca, Hamas ofisine ev sahipliği yapılmasının, ABD ve İsrail'in talebiyle yürütülen arabuluculuk çabalarının bir parçası olduğu belirtildi. Bakanlık, Hamas ofisinin 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan insani trajediler karşısında Filistinli siviller ve İsrailli esirlerin durumunun hafifletilmesine katkıda bulunan çok sayıda ateşkes ve esir takası sürecinde önemli rol oynadığını hatırlattı.

Müzakerelerin uluslararası destekle, ABD ve İsrail heyetlerinin katılımıyla resmi ve şeffaf şekilde yürütüldüğü kaydedildi. Netanyahu'nun Katar'ın Hamas heyetini gizlice barındırdığı yönündeki iddiası ise açıklamada tüm dünyada kınanan suçları meşrulaştırma çabası olarak nitelendirildi.

Bakanlık, Netanyahu'nun El Kaide benzetmesine de tepki gösterdi ve 11 Eylül saldırılarının ardından uluslararası arabuluculuk yapılmadığını, El Kaide ile müzakereler yürütülmediğini hatırlatarak bu kıyaslamayı Netanyahu'nun politikalarını meşrulaştırma girişimi olarak değerlendirdi.

Açıklamada Netanyahu'nun uluslararası adalet tarafından aranan, giderek artan yaptırımlarla karşı karşıya kalan ve derinleşen bir tecrit yaşayan bir lider olduğuna işaret edildi. Buna karşın Katar'ın uluslararası alanda geniş dayanışmaya sahip olduğu ve devletlerin egemenliğine yönelen pervasız tehditlerin reddedildiği vurgulandı.

Bakanlık, Katar'ın bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrar için güvenilir ve dürüst bir uluslararası ortak olarak rolünü sürdürmeye devam edeceğini; ülkenin egemenliğini ve topraklarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağı ve statüsünü zayıflatmaya dönük her türlü girişime karşı koyacağı mesajını yineledi.

Açıklama, uluslararası toplumu Netanyahu'nun kışkırtıcı ve İslamofobik söylemlerini reddetmeye, arabuluculuk çabalarını baltalayan siyasi aldatma girişimlerine son vermeye ve barış çabalarını desteklemeye davet etti.