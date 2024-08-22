Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerine Yönelik Açıklama

Katarın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, Gazze'deki ateşkes müzakerelerini umut verici buluyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:07
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerine Yönelik Açıklama

Katar'dan Gazze Ateşkes Müzakere Umudu

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkes müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

Ateşkes Görüşmeleri Sürüyor

Ensari, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleşen İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakereleri hakkında ABC News'e konuştu.

Ensari, "Taraflar arasında birçok sorun olsa da tek umudumuz ateşkes görüşmelerinin devam ediyor olmasıdır" dedi.

Doha'daki Müzakere Süreci

Sağlanan ilerlemeyi vurgulayan Ensari, Katar'ın arabulucu rolünde kararlı olduğunu belirterek, "Kahire’de düzenlenen oturumların yanı sıra Doha'da yapılan müzakerelerde de etkili rol oynamaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Ensari, tarihsel anlamda Hamas ile İsrail arasında karşılıklı müzakere bir geçmişin bulunduğunu ancak mevcut koşullar göz önüne alındığında tam bir anlaşma sağlanmasının her zaman kolay olmadığını vurguladı.

Tarafların Eğitimaz Varlığı

Taraflar arasındaki güvensizliğe rağmen müzakerelerin önemine dikkat çeken Ensari, "Görünüşe göre her iki taraf da giderek kötüleşen durumdan dolayı bir çözüme ulaşmak için çaba gösteriyor," diye belirtti.

İnsani Kriz Alarm Veriyor

Ateşkesin aciliyetine vurgu yapan Ensari, Gazze'deki insani durumun dayanılmaz hale geldiğini ifade ederek, "40 binden fazla insan hayatını kaybetti, hastalıklar yayılıyor ve bu sürdürülemez bir durum," dedi.

Yeni Şartlar Üzerine Değerlendirme

ABD Başkanı Joe Biden’ın önerilerinin İsrail'in taleplerinden farklı olduğunu ifade eden Ensari, "Netanyahu yeni şartlar ekleyerek müzakereleri zorlaştırıyor," ifadesiyle durumu özetledi.

Müzakere süreçlerinin devam etmesi, hem Katar'ın hem de diğer arabulucu ülkelerin çabalarına bağlı olduğunun altını çizen el-Ensari, barışın sağlanması için gerekli çözümlerin bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor