Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerine Yönelik Açıklama

Katar'dan Gazze Ateşkes Müzakere Umudu

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkes müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

Ateşkes Görüşmeleri Sürüyor

Ensari, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleşen İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakereleri hakkında ABC News'e konuştu.

Ensari, "Taraflar arasında birçok sorun olsa da tek umudumuz ateşkes görüşmelerinin devam ediyor olmasıdır" dedi.

Doha'daki Müzakere Süreci

Sağlanan ilerlemeyi vurgulayan Ensari, Katar'ın arabulucu rolünde kararlı olduğunu belirterek, "Kahire’de düzenlenen oturumların yanı sıra Doha'da yapılan müzakerelerde de etkili rol oynamaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Ensari, tarihsel anlamda Hamas ile İsrail arasında karşılıklı müzakere bir geçmişin bulunduğunu ancak mevcut koşullar göz önüne alındığında tam bir anlaşma sağlanmasının her zaman kolay olmadığını vurguladı.

Tarafların Eğitimaz Varlığı

Taraflar arasındaki güvensizliğe rağmen müzakerelerin önemine dikkat çeken Ensari, "Görünüşe göre her iki taraf da giderek kötüleşen durumdan dolayı bir çözüme ulaşmak için çaba gösteriyor," diye belirtti.

İnsani Kriz Alarm Veriyor

Ateşkesin aciliyetine vurgu yapan Ensari, Gazze'deki insani durumun dayanılmaz hale geldiğini ifade ederek, "40 binden fazla insan hayatını kaybetti, hastalıklar yayılıyor ve bu sürdürülemez bir durum," dedi.

Yeni Şartlar Üzerine Değerlendirme

ABD Başkanı Joe Biden’ın önerilerinin İsrail'in taleplerinden farklı olduğunu ifade eden Ensari, "Netanyahu yeni şartlar ekleyerek müzakereleri zorlaştırıyor," ifadesiyle durumu özetledi.

Müzakere süreçlerinin devam etmesi, hem Katar'ın hem de diğer arabulucu ülkelerin çabalarına bağlı olduğunun altını çizen el-Ensari, barışın sağlanması için gerekli çözümlerin bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.