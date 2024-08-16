Katar ve İran Dışişleri Bakanları Gazze'deki Durumu Görüştü

Katar ve İran Dışişleri Bakanları'ndan Kritik Görüşme

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları altında ateşkes sağlanması için atılacak adımlar oldu.

İşbirliği ve Ortak Çabalar

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Bakıri, iki ülke arasında mevcut işbirliği ilişkilerini güçlendirme yollarını ele aldı. Bakanlar, Orta Doğu'daki artan gerilimleri sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabalarının önemine de vurgu yaptılar.

Ateşkes Müzakereleri ve Katılımcılar

Daha önce Doha'da başlayan müzakerelerde, Al Sani ve Bakıri dışında, Bill Burns (CIA Direktörü), Abbas Kamil (Mısır İstihbarat Başkanı) ve David Barnea (Mossad Direktörü) gibi önemli isimler de yer aldı. İlgili müzakerelerde, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasına yönelik konular ele alınıyor.

Hamas'tan Beklentiler

Hamas, müzakerelere katılmayacağını duyurup arabuluculardan üç temel talepte bulundu. Bunlar, ABD Başkanı Joe Biden’ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan konuların hayata geçirilmesi için bir plan sunulması ve bu planın gerekliliklerine uygun bir taahhüdün verilmesi şeklinde sıralandı.