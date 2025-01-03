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Katil Balina Tahlequah'ın Yas Tutma Davranışı 7 Yıl Sonra Tekrarlandı

Katil balina Tahlequah, 2018'de ölen yavrusunu taşıyarak yas tutma davranışını 7 yıl sonra yine tekrarladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:06
Katil Balina Tahlequah'ın Yas Tutma Davranışı 7 Yıl Sonra Tekrarlandı

Katil Balina Tahlequah'ın Annesel Yas Tutma Davranışı Göze Çarptı

Washington merkezli Balina Araştırma Merkezi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 2018 yılında ölen yavrusunu uzun süre taşıyan dişi katil balina Tahlequah'ın, 7 yıl aradan sonra başka bir ölü balina yavrusunu yeniden yanında götürdüğünü bildirdi.

Tahlequah'ın Yas Tutma Davranışı

Araştırmanın direktörü Michael Weiss, katil balinaların yalnızca yarısının bir yaşına kadar yaşayabildiğini ve diğer balinaların da ölü yavrularını taşıdığını kaydetti. Bununla birlikte, hiçbir balinanın bu davranışı Tahlequah kadar uzun süre sürdürmediği vurgulandı.

Bilimsel Değerlendirme

California Üniversitesi'nden kar amacı gütmeyen SeaDoc örgütünün bilim direktörü Joe Gaydos, anne balinanın sadece birkaç gün hayatta kalmış yavrusunun ölüsünü taşımasının "yas tutma" davranışı olabileceğini belirtti.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Kuzeybatı Pasifik katil balinası türü Tahlequah, ilk yavrusunun doğumundan hemen sonra ölen yavrusunu 17 gün boyunca yaklaşık 1600 kilometre boyunca yanında taşımasıyla dikkat çekmişti. Aynı zamanda annenin çevresindeki diğer balinaların da ölü yavruyu sırayla taşıdığı gözlemlenmişti.

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