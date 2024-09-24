Katil Zanlısı Adem Çay'ın Yargı Süreci Devam Ediyor

Katil Zanlısı Adem Çay'ın Yargılanması Devam Ediyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde, boşanma sürecinde olan öğretmen Saadet Çay'ı silahla öldürdüğü iddia edilen Adem Çay, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Çocukların Tanıklığı

Duruşmaya, tutuklu sanık Adem Çay, maktul Saadet Çay'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, çiftin iki çocuğunu tanık olarak dinleme kararı aldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenen oğlu B.Ç. (17), olay günü babasıyla yaptıkları görüntülü konuşmada babasının annesine silah dayadığını söyledi.

B.Ç., babasının annesine son bir kez çocuklarını görmek istediğini belirttiğini dile getirdi. "Kamerada bizi görmek istedi. Merak ettiğimiz için gittik. Annem 'Biz konuşacağız, siz eve gidin' dedi. Gece aradım ama ulaşamadım. Sonra kardeşime 'Sen bekle gidip bakacağım' dedim, gittiğimde polisleri gördüm." şeklinde ifade verdi.

Sanığın Önceki Suç Kayıtları

Çiftin kızı B.Ç. (16) ise Avusturya'da olduğu için duruşmaya katılamadı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Ocak 2025'e erteledi.

Olay, 6 Mayıs'ta Merkez İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelmişti. Tartışma sonucunda Adem Çay, eşini silahla vurarak öldürmüş, olayın ardından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Adem Çay'ın daha önce "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavemet" suçlarından 19 kaydının bulunduğu öğrenildi.