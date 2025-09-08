Katmandu'da Polis Müdahalesi: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Katmandu'da polisin hükümet karşıtı protestoculara açtığı ateş sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Olaylar başkentte tansiyonu yükseltti.

Protestoların Nedeni

Gösteriler, hükümetin bazı sosyal medya platformlarına uyguladığı erişim yasağına tepki olarak başladı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, belirtilen süre içinde Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt başvurusu yapılmaması gerekçesiyle erişime kapatılmıştı. Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün içinde yeniden erişime açılacağını duyurmuştu.

Gösterilerin Seyri ve Güvenlik Önlemleri

Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve sosyal medya kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti. Olayların şiddetlenmesi üzerine yetkililer, parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Olaylarla ilgili yetkililerden yapılan açıklamalar ve soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.