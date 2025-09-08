Katz'tan Gazze'ye Yeni Tehdit: Bugün Şiddetli Saldırılar Düzenleyecekler

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından Gazze'ye bugün şiddetli saldırılar yapılacağını ve kent ile sakinlerinin yok edilebileceği tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:11
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarını genişletmeye hazırlandığını belirterek bugün kente şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki çok katlı binalara ve diğer yapılara yeni saldırılar düzenleyeceklerini söyledi.

Katz, Hamas'tan İsrailli esirleri ve silahlarını bırakmalarını isteyerek, 'Yoksa Gazze ve siz yok edileceksiniz.' şeklinde tehdit etti.

Ordu saldırılarını genişletme hazırlığı

Katz, dün Gazze kentinde 50 binayı tamamen, 100 binayı kısmen yıkan İsrail ordusunun saldırıları genişletmek için hazırlık yaptığını aktardı.

İşgal planı ve zorla yerinden etme

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Çok katlı binalar hedef alınıyor

İsrail, Gazze kentini işgal planı kapsamında son 3 gündür başta çok katlılar olmak üzere Filistinlilerin yaşadığı binaları yerle bir ediyor. Bu bağlamda 5 Eylül'de "Müşteha", 6 Eylül'de "Es-Susi" ve dün de "Er-Ru'ya" isimli çok katlı binalar havaya uçurulmuştu.

Yüzlerce Filistinlinin yaşadığı bu çok daireli binalara düzenlenen saldırılarda çevredeki çadırlar ve binalar da zarar görüyor. Böylelikle Filistinliler güneye sürülmeye çalışılıyor.

Netanyahu'nun açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze kentini işgal için yürüttükleri saldırılarını şiddetlendireceklerini belirterek kentteki 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini söylemişti.

