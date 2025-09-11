Kavaklıoğlu Londra'da Pollard ile Görüştü: Eurofighter, C-130J ve A400M Gündemde

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Londra'da Luke Pollard ile Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit projelerini görüştü; DSEI 2025 ve MKE ziyaretleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:06
Kavaklıoğlu Londra'da Pollard ile Görüştü: Eurofighter, C-130J ve A400M Gündemde

Kavaklıoğlu, Londra'da Birleşik Krallık Savunma Tedarik Bakanı Pollard ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Savunma Tedarikinden Sorumlu Bakanı Luke Pollard ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ele alınan başlıklar

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede savunma sanayisine ilişkin önemli konular masaya yatırıldı. Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere iş birliği fırsatları ve proje takvimi ele alındı. Ayrıca bu buluşma, Bakan Pollard'ın göreve başlamasının ardından yapılan ilk resmi toplantı olma özelliği taşıdı.

DSEI 2025'te temaslar ve fuar ziyareti

Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Londra'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2025) kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile incelemelerde bulundu. Fuarda Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE)'nin de katılımıyla çeşitli görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirildi.

Diğer ziyaretler

Kavaklıoğlu ayrıca Londra Silahlı Kuvvetler Ataşeliği'ni ziyaret ederek temaslarını sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi
6
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
7
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri