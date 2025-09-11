Kavaklıoğlu Londra'da Pollard ile Görüştü: Eurofighter, C-130J ve A400M Gündemde

Kavaklıoğlu, Londra'da Birleşik Krallık Savunma Tedarik Bakanı Pollard ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Savunma Tedarikinden Sorumlu Bakanı Luke Pollard ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ele alınan başlıklar

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede savunma sanayisine ilişkin önemli konular masaya yatırıldı. Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere iş birliği fırsatları ve proje takvimi ele alındı. Ayrıca bu buluşma, Bakan Pollard'ın göreve başlamasının ardından yapılan ilk resmi toplantı olma özelliği taşıdı.

DSEI 2025'te temaslar ve fuar ziyareti

Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Londra'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2025) kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile incelemelerde bulundu. Fuarda Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE)'nin de katılımıyla çeşitli görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirildi.

Diğer ziyaretler

Kavaklıoğlu ayrıca Londra Silahlı Kuvvetler Ataşeliği'ni ziyaret ederek temaslarını sürdürdü.