Kaymakam Halil Dalak'ın Mahalle Buluşmaları Sürüyor

Kaymakam Halil Dalak, daire amirleriyle Sarıgöl'de muhtar ve vatandaşların sorunlarını dinledi; Bağlıca ve Çavuşlar mahalleleri ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:30
Sarıgöl'de muhtar ve vatandaşlarla doğrudan iletişim

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, daire amirleriyle birlikte mahalle halkıyla buluşmalarını sürdürüyor. Muhtarlar ve mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde, yerel sorunlar ve talepler dinlendi.

Vatandaşların ilettiği konuların ilgili birim amirleri tarafından not alındığı ve çözüm için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaymakam Halil Dalak yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık ve daire amirlerimiz ile birlikte mahalle sakinleri ve muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunları dinliyor, çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlıyoruz. Mahalle buluşmaları çok önemli. Mahalleden gelemeyen sakinlerin de sorunlarını ilgili birim müdürlerimiz dinleyerek not alıyor." dedi.

Program kapsamında Kaymakam Dalak ve daire amirleri bugün Bağlıca ve Çavuşlar mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

