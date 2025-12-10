Kayseri Büyükşehir'den Din Görevlilerine Afet ve Yangın Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile Melikgazi İlçe Müftülüğü arasında yürütülen iş birliği kapsamında, din görevlilerine yönelik afet farkındalık ve yangın eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tatbikata cami imamlarının katılımıyla yapıldı.

Eğitimin amacı ve kapsamı

Gonca Arın, eğitime dair şunları paylaştı: "Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda dirençli Kayseri hedefimizin bir adımını daha atıyoruz. Afet ve acil durumlarda sığındığımız yerlerden birisi de camilerimiz. Camilerde din görevlilerimizin paniği yönetir, ilk müdahaleyi yapabilir olması bizim için çok önemli. Gerek cami içerisinde ibadet esnasında olabilecek acil durumlarda gerekse sonrasında din görevlilerimizin afet yönetimine katkısı çok büyük. Bu anlamda müftülüğümüz ile ortak bir çalışma başlattık. Din görevlilerine afet farkındalık ve yangın eğitimleri veriyoruz. Unutmayalım ki afetlere hazırlıklı olmak bir tercih değil sorumluluk meselesidir"

Katılımcı görüşleri

Takva Gençlik Merkezi Manevi Rehberi Yakup Aktepe, programı "çok özel ve bilgilendirici" olarak nitelendirip, Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İsa Küçük ise toplantının önemine dikkat çekerek: "Belediyemize, bunu kim hazırlamışsa kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Bu gibi eğitimlerin sık sık tekrarlanmasında fayda olduğunu görüyorum. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir"

Melikgazi Müftülüğü Salıbahçe Camii İmamı İrfan Kavi de eğitimi faydalı bulduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tatbikat ve sunum

Eğitim ve tatbikat, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın ile Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri Güney Odabaşı'nın sunumu ve ilgili birimlerin personel katılımıyla gerçekleştirildi.

