DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Kayseri Büyükşehir, Kartal Kavşağı'nda 23 Milyon TL'lik Altyapı Yenilemesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı düzenlemesi öncesi Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı'nda 22 milyon 606 bin 248 TL'lik atıksu hattı deplase yatırımıyla altyapıyı güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:53
Kayseri Büyükşehir, Kartal Kavşağı'nda 23 Milyon TL'lik Altyapı Yenilemesi

Kayseri Büyükşehir, Kartal Kavşağı'nda Altyapıyı Güçlendiriyor

23 Milyon TL'lik atıksu hattı deplase yatırımıyla modernizasyon

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı düzenleme projesi öncesi başlattığı altyapı yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Proje, bölgenin ulaşım rahatlığı ve altyapı güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Proje talimatını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç verdi. Çalışmalar, şehrin önemli ana arterlerinden biri olan Kartal Kavşağı ve özellikle Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı üzerinde yoğunlaşıyor.

Yetkililer, Kartal Kavşağı düzenleme çalışmalarının sağlıklı başlaması için mevcut altyapının revize edilmesinin gerekli olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda kanalizasyon ve atık su hatlarının deplase çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Atıksu Hattı Deplase İnşaatı kapsamında yatırımın maliyeti yaklaşık 23 milyon TL olarak ifade edilirken, projeye ilişkin resmi tutar 22 milyon 606 bin 248 TL olarak kaydedildi. Bu yatırım, ileride yapılacak kavşak düzenlemesinin sorunsuz hayata geçirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede hummalı ve aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir, kent genelinde vatandaşlara daha konforlu ulaşım ve daha güçlü bir altyapı sunmak amacıyla yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARTAL KAVŞAĞI DÜZENLEME PROJESİ ÖNCESİ BAŞLATTIĞI ALTYAPI YENİLEME...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARTAL KAVŞAĞI DÜZENLEME PROJESİ ÖNCESİ BAŞLATTIĞI ALTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARINI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYOR. YAKLAŞIK 23 MİLYON TL’LİK ATIK SU HATTI DEPLASE YATIRIMIYLA BÖLGENİN ALTYAPISI DAHA GÜVENLİ VE MODERN BİR HALE GETİRİLİYOR.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARTAL KAVŞAĞI DÜZENLEME PROJESİ ÖNCESİ BAŞLATTIĞI ALTYAPI YENİLEME...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar