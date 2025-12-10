Kayseri Büyükşehir, Kartal Kavşağı'nda 23 Milyon TL'lik Altyapı Yenilemesi

Kayseri Büyükşehir, Kartal Kavşağı'nda Altyapıyı Güçlendiriyor

23 Milyon TL'lik atıksu hattı deplase yatırımıyla modernizasyon

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı düzenleme projesi öncesi başlattığı altyapı yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Proje, bölgenin ulaşım rahatlığı ve altyapı güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Proje talimatını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç verdi. Çalışmalar, şehrin önemli ana arterlerinden biri olan Kartal Kavşağı ve özellikle Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı üzerinde yoğunlaşıyor.

Yetkililer, Kartal Kavşağı düzenleme çalışmalarının sağlıklı başlaması için mevcut altyapının revize edilmesinin gerekli olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda kanalizasyon ve atık su hatlarının deplase çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Atıksu Hattı Deplase İnşaatı kapsamında yatırımın maliyeti yaklaşık 23 milyon TL olarak ifade edilirken, projeye ilişkin resmi tutar 22 milyon 606 bin 248 TL olarak kaydedildi. Bu yatırım, ileride yapılacak kavşak düzenlemesinin sorunsuz hayata geçirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede hummalı ve aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir, kent genelinde vatandaşlara daha konforlu ulaşım ve daha güçlü bir altyapı sunmak amacıyla yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.

