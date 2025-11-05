Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek

Kayseri'de 115 milyon TL'lik Paleontoloji ve Fosil Müzesi yükseliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen 115 milyon TL'lik Paleontoloji ve Fosil Müzesi Projesi, kentin bilimsel ve kültürel vizyonuna yeni bir boyut kazandıracak. Proje, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği alanıyla Türkiye'de ve dünyada dikkat çeken bir merkez olmayı hedefliyor.

Proje ve kazı çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle hummalı bir şekilde devam eden müze çalışmaları, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında yürütülen kazılar sonucunda elde edilen buluntulara dayanıyor. Kazılarda; Yamula Barajı etekleri ve Barsama bölgesinde bulunan fil, mamut, zürafa, gergedan ve bovit türlerine ait fosillerin sergilenmesi planlanıyor.

Proje çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen eşlik etti.

Kayseri'nin bilim ve kültür vizyonuna katkı

Başkan Büyükkılıç, projede gelinen son durum hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu: "Paleontoloji Müzemizin tamamlanma çalışmaları hızla devam ediyor. En kısa zamanda Paleontoloji Müzemizle buluşmuş olacağız"

Büyükkılıç, projenin yalnızca bir müze olmadığını, aynı zamanda kentin kültürel ve bilimsel geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile paleontolojik mirası korurken bilimi halka taşıyan bir kültür merkezi oluşturmayı amaçlıyor.

Müze tasarımı, alanları ve mimari yaklaşım

Gültepe Mahallesi'nde 8 bin 700 metrekare arsa üzerinde yükselen proje; mevcut 660 metrekarelik müze binasının korunması ve ona eklenen 1.140 metrekarelik yeni yapı ile toplamda 4.515 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yeni müzede sabit ve geçici sergi salonları, fosil laboratuvarı, çocuk eğitim alanları, seyir terasları, hediyelik eşya satış birimi ve fosil maket galerisinin yanı sıra ziyaretçilere yönelik çeşitli donatılar yer alacak.

Müze tasarımında, mevcut 1970'li yıllardan kalma yapının özgün mimarisi korunarak çelik ve cam malzeme ile çağdaş bir yorum getirildi. Parselin güneyinde bulunan tarihi Millet Hastanesi silüeti dikkate alınarak yeni yapının saçak kotunun altında kalması sağlandı.

Müzenin merkezinde yer alan 700 metrekarelik galeri boşluğu, dört dev çelik kolon üzerinde yükselen çatı sistemiyle örtülerek etkileyici bir mekânsal deneyim oluşturuyor. Bu düzenleme sayesinde ziyaretçiler, farklı kotlardan müzenin bütüncül yapısını gözlemleyebilecek.

