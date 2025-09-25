Kayseri'de 141 Tarihi Sikke ve 314 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri Kocasinan Zümrüt Mahallesi'nde operasyon düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde şüpheli D.G'nin ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 141 adet sikke ile birlikte 314 gram uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.