Kayseri'de 141 Tarihi Sikke ve 314 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma operasyonunda 141 tarihi sikke, 314 gram uyuşturucu ve 13 bin 800 lira bulundu; 1 şüpheli D.G. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:25
Jandarma ekipleri Kocasinan Zümrüt Mahallesi'nde operasyon düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde şüpheli D.G'nin ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 141 adet sikke ile birlikte 314 gram uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

