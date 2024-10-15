Kayseri'de 20 Sismik Veri İstasyonu Kuruluyor

Kayseri'de Sismik Veri İstasyonları Kurulacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin "Deprem Master Planı Çalışmaları" doğrultusunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kente 20 yeni sismik veri istasyonu kurma kararı aldı. Bu istasyonlar, kentin depremselliğini ölçmek ve daha sağlıklı afet yönetimi sağlamak amacıyla faaliyet gösterecek.

Meclis Toplantısında Bilgilendirme Yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı meclis toplantısında, depremselliği belirleyecek çalışmalar hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi. Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, yürütülen mikrobölgeleme çalışmalarının 4 etabının tamamlandığını, Hacılar bölgesindeki 5. etap çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Ortak Proje ile Makro Bölgeleme

Arın, "Bakanlık ile işbirliği içerisinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile ortak bir proje geliştireceğiz. Erciyes Dağı'nı merkez alarak 6 bin kilometrekarelik bir alan üzerinde sismik veri çalışması yapacağız," dedi. Bu çalışma sayesinde yerin 40 kilometre derinliğine kadar görüntü elde edilebilecek.

Kayseri'de hali hazırda 5 sismik veri istasyonu bulunmakta ve yeni istasyonlarla bu sayı 25'e yükselecek. Proje, 2 yıl sürecek ve önemli bir bütçeyle hayata geçirilecektir. Ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile prensipte anlaşma sağlanarak, protokol ile veri toplama süreci başlatılacak.

Protokol İzni Sunuldu

Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile MTA, AFAD ve ODTÜ arasında protokol imzalanması için belediye başkanı Memduh Büyükkılıç'a yetki verilmesi talebi de oy birliğiyle kabul edildi.