Kayseri'de 4 Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen 4 araçlı kazada P.Y. yaralandı, kazaya karışan araçlar nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 23:39
Kayseri'de 4 Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kayseri'de 4 Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarparak hasar gördü. Kazada yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

İ.K. yönetimindeki 38 DD 027 plakalı otomobil, M.Y. idaresindeki 38 ADZ 802 plakalı otomobil, H.K'nin kullandığı 38 EB 105 plakalı araç ve S.C.T. yönetimindeki 38 UH 910 plakalı araç, Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle bir elektrik direği de devrildi. M.Y. tarafından kullanılan aracın içindeki P.Y. yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından, kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri de intikal etti. Kazanın ardından bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

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