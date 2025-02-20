Kayseri'de 440 Bin Lira Dolandırıcılığı: Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Dolandırıcılık Skandalı!

Kayseri'de, iki kişiyi dolandıran zanlı, 440 bin lira alarak kayıplara karıştı. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, mağdurların kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını iddia ederek büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirdi.

Polis Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, bu dolandırıcılığı araştırmak adına derhal harekete geçti. Ekipler, zanlının kimliğini belirleyerek, Ö.F.İ. (22) olduğunu tespit etti ve şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Zanlı Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcı, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu olay, Kayseri'de dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.