Kayseri'de Annesinden Para Alamayan M.Y. Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Kalkıştı

Kayseri Melikgazi'de M.Y., annesinden para isteyip ret alınca bıçakla kendine zarar vermeye kalkıştı; polis müdahalesiyle sakinleştirildi, anne şikayetçi olmadı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:29
Kayseri'de Annesinden Para Alamayan M.Y. Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Kalkıştı

Kayseri'de Annesinden Para Alamayan M.Y. Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Kalkıştı

Kılıçaslan Mahallesi'nde gergin anlar: Polis ve sağlık ekipleri müdahale etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarında iddiaya göre M.Y., annesinden para istedi. Annesinden ret cevabı alan M.Y., eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye kalkıştı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, M.Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Başlangıçta bıçağı ekiplere vermeyen M.Y., bir süre sonra ikna edilerek bıçak elinden alındı ve kontrol altına alındı.

Polis ekipleri M.Y.'nin annesiyle konuşmak üzere binaya çıkarken, M.Y. evinden çıkan bir komşusuna sataşarak küfür etti. Ekiplerin müdahalesi kavgayı önledi; ancak M.Y. komşusuna tehditler savurmaya devam etti.

Annesinin M.Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE, ANNESİNDEN PARA İSTEYEN ŞAHIS İSTEDİĞİ CEVABI...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE, ANNESİNDEN PARA İSTEYEN ŞAHIS İSTEDİĞİ CEVABI ALAMAYINCA BIÇAKLA KENDİNE ZARAR VERMEYE KALKIŞTI. ÖTE YANDAN KAPI ÖNÜNDE BEKLEYEN ŞAHIS, EVDEN ÇIKAN KOMŞUSUNA SATAŞARAK, KÜFÜRLER EDERKEN, ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN SAKİNLEŞTİRİLDİ.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE, ANNESİNDEN PARA İSTEYEN ŞAHIS İSTEDİĞİ CEVABI...

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor