Kayseri'de Annesinden Para Alamayan M.Y. Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Kalkıştı

Kılıçaslan Mahallesi'nde gergin anlar: Polis ve sağlık ekipleri müdahale etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarında iddiaya göre M.Y., annesinden para istedi. Annesinden ret cevabı alan M.Y., eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye kalkıştı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, M.Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Başlangıçta bıçağı ekiplere vermeyen M.Y., bir süre sonra ikna edilerek bıçak elinden alındı ve kontrol altına alındı.

Polis ekipleri M.Y.'nin annesiyle konuşmak üzere binaya çıkarken, M.Y. evinden çıkan bir komşusuna sataşarak küfür etti. Ekiplerin müdahalesi kavgayı önledi; ancak M.Y. komşusuna tehditler savurmaya devam etti.

Annesinin M.Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

