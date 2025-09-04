DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.687,56 0,57%
BITCOIN
4.528.605,45 1,91%

Kayseri'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kayseri'de 1'inci kattaki balkondan düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Y.E.G. ağır yaralandı; Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:43
Kayseri'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kayseri'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kocasinan Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak'ta, apartmanın 1'inci katındaki evin balkonuna çıkan Suriye uyruklu Y.E.G., henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin 1'inci katındaki balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin 1'inci katındaki balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
Bakan Ersoy Artvin'de: Cehennem Deresi Kanyonu ve Gevhernik Kalesi'nde İnceleme
3
Japon Akademisyenler Sakarya Deprem Müzesi'ni İnceledi
4
Brüksel'de AB Kurumları, Lizbon Füniküler Kazısı Nedeniyle Bayrakları Yarıya İndirdi
5
Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu Görüşmesi: CHP İstanbul Yönetimi ve YSK Başvurusu
6
Çerkezköy'de Bıçaklama: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
BM Raportörü Albanese: İngiltere'nin İsrail Desteği 'Suç Ortaklığı' Davasına Dönüşebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı