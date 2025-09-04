Kayseri'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kocasinan Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak'ta, apartmanın 1'inci katındaki evin balkonuna çıkan Suriye uyruklu Y.E.G., henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

