Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir diğer kişi ise yaralandı.

Tartışma ve Yaralanmalar

İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma, hızla kavgaya dönüştü. Olayda H.K. (20) ve K.D. (22) bıçaklanarak ağır yaralandı.

Poleis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, aceleyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı fakat H.K. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltılar ve Cenaze İşlemleri

Olayla bağlantılı olarak S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) gözaltına alındı. H.K.'nın cenazesi ailesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Son Anları

Öte yandan, H.K.'nın uzman çavuş olma hayaliyle eğitim için evden çıktığı öğrenildi. Arkadaşlarıyla son kez bir araya gelmek üzere evinden ayrıldığı anlaşıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kavgada hayatını kaybeden H.K'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kavgada hayatını kaybeden H.K'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.