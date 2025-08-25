Kayseri'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kayseri'de eski eş dehşeti: kadın ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, eski eşi tarafından bıçaklanan bir kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.A. Manisa'dan Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında ikamet eden eski eşi H.C.'nin yanına geldi. Eski eşler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sırasında H.C., U.A. tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralanan H.C., KADES uygulaması ve polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerini de yönlendirdi.

Ağır yaralanan H.C., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan U.A.'yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

