Kayseri'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eski eşi U.A. tarafından bıçaklanan H.C. ağır yaralandı; KADES ile yardım istendi, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 23:41
Olayın ayrıntıları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, eski eşi tarafından bıçaklanan bir kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.A. Manisa'dan Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında ikamet eden eski eşi H.C.'nin yanına geldi. Eski eşler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sırasında H.C., U.A. tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralanan H.C., KADES uygulaması ve polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerini de yönlendirdi.

Ağır yaralanan H.C., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan U.A.'yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

