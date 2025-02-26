Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Astsubay Yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan astsubay N.M.O. yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:59
Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Astsubay Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan bir astsubay düzenlenen operasyonla yakalandı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Mete Kod Adlı İhraç Astsubay Hükümlü

6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla aranan Mete kod adlı N.M.O. (37), belirlenen adreste tespit edilerek polis tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Kayseri'deki güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Çift Emekli Maaşı ve Esnek Çalışma Saatleri Geliyor!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi
2
Gündem Özeti: 27 Şubat 2025'deki Önemli Gelişmeler
3
İstanbul'da 'Dini ve Duygusal Soykırım' Paneli Düzenlendi
4
Suudi Arabistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri Görüştü
5
Ağrı ve Iğdır'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi
6
ABD Meclisi Başkanı'ndan Batı Şeria İçin 'Yahudiye ve Samiriye' Talebi
7
İsrail, Nasrallah'ın Cenazesine Saldırı Planlıyor mu?

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor

Kamu Bankasından 72.000 TL Promosyon! Mart’ta Ödeme Başlıyor

'Aile Yılı' Kapsamında Ailelere Yüzde 15 İndirimli THY Bilet Fırsatı!

Adalet Bakanı'ndan Kısmi Af Açıklaması: Cezaevindekileri Bekleyen Umut

2025'te Çift Emekli Maaşı ve Esnek Çalışma Saatleri Geliyor!

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

İstanbul'da Ramazan'da Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Sürekli Destek

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi