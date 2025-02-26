Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Astsubay Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan bir astsubay düzenlenen operasyonla yakalandı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Mete Kod Adlı İhraç Astsubay Hükümlü

6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla aranan Mete kod adlı N.M.O. (37), belirlenen adreste tespit edilerek polis tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Kayseri'deki güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.