Kayseri'de Gece Başlayan Kar Şehri Beyaza Bürüdü

Belediye ve karayolları ekipleri ulaşım için sahada

Kayseri gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Yağış, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşırken şehir merkezinde de etkisini hissettirdi.

Kent genelinde oluşan kartpostallık görüntülerle birlikte, belediye ve karayolları ekipleri karla kaplanan yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ana arterler ve yüksek eğimli bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Vatandaşlardan gelen tepkiler de olumlu; bazı sakinler karı sevinçle karşılarken günlük yaşamda aksama olmaması için ekiplerin yoğun mesai yaptığı bildiriliyor.

Şuayip Adıgüzel aracını temizlerken duygularını şöyle ifade etti: 'Kar yağdığı için mutluyuz. Bereket yağdı. Dükkanımızı kapattık. Aracımızın üzerindeki karı temizledik. Kar çok iyi yağıyor. Tutmaya da başladı. İnşallah daha da fazla yağar. Kar berekettir'

