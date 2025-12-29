DOLAR
42,91 -0,04%
EURO
50,6 -0,06%
ALTIN
6.214,17 0,6%
BITCOIN
3.792.919,4 -0,87%

Kayseri'de Gece Başlayan Kar Şehri Beyaza Bürüdü

Kayseri'de gece başlayan kar yağışı şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili oldu; belediye ve karayolları ekipleri ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 03:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 04:09
Kayseri'de Gece Başlayan Kar Şehri Beyaza Bürüdü

Kayseri'de Gece Başlayan Kar Şehri Beyaza Bürüdü

Belediye ve karayolları ekipleri ulaşım için sahada

Kayseri gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Yağış, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşırken şehir merkezinde de etkisini hissettirdi.

Kent genelinde oluşan kartpostallık görüntülerle birlikte, belediye ve karayolları ekipleri karla kaplanan yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ana arterler ve yüksek eğimli bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Vatandaşlardan gelen tepkiler de olumlu; bazı sakinler karı sevinçle karşılarken günlük yaşamda aksama olmaması için ekiplerin yoğun mesai yaptığı bildiriliyor.

Şuayip Adıgüzel aracını temizlerken duygularını şöyle ifade etti: 'Kar yağdığı için mutluyuz. Bereket yağdı. Dükkanımızı kapattık. Aracımızın üzerindeki karı temizledik. Kar çok iyi yağıyor. Tutmaya da başladı. İnşallah daha da fazla yağar. Kar berekettir'

KAYSERİ'DE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ. EKİPLER KARLA KAPLANAN YOLLARDA...

KAYSERİ'DE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ. EKİPLER KARLA KAPLANAN YOLLARDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

KAYSERİ'DE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ. EKİPLER KARLA KAPLANAN YOLLARDA...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Gece Başlayan Kar Şehri Beyaza Bürüdü
2
Libya Heyeti Adli Tıp İşlemleri Tamamlandı — Cenazeler Mürted’e Sevk Edildi
3
KBB Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Başaran Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde
4
Adnan Oktar’ın Eski Villası Yenilendi: Rus Oligark İddialı Yapının Son Hali
5
Nilüfer'de 2 Kaçak Depo Yıkıldı: Toplam 2 bin 250 metrekare
6
Bağcılar'da 1 milyon 300 bin lira değerindeki altını sahibine ulaştıran çocuklar ilk kez konuştu
7
29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları