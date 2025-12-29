DOLAR
Kayseri Hacılar'da Kara Saplanan Otomobildeki 3 Kişi Kurtarıldı

Erciyes-Hacılar yolunda kara saplanan otomobildeki 3 kişi, polis ve kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli şekilde ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 05:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 05:29
Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes-Hacılar yolunda yoldan çıkarak kara saplanan bir otomobilde bulunan 3 kişi, polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Erciyes-Hacılar yolunda bir otomobil yoldan çıkarak kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, donma tehlikesi geçirebilecek durumda olan 3 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Kara saplanan otomobil, traktör yardımıyla saplandığı yerden çıkartıldı.

İhtiyacı görülen 3 kişinin gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: "Kaza yapan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

