Kayseri Hacılar'da kara saplanan otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes-Hacılar yolunda yoldan çıkarak kara saplanan bir otomobilde bulunan 3 kişi, polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Erciyes-Hacılar yolunda bir otomobil yoldan çıkarak kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, donma tehlikesi geçirebilecek durumda olan 3 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Kara saplanan otomobil, traktör yardımıyla saplandığı yerden çıkartıldı.

İhtiyacı görülen 3 kişinin gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: "Kaza yapan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

