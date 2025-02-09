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Kayseri'de Gençler ve Polislerden Eğlenceli Kar Topu Savaşı

Kayseri'de gençler, devriye atan polislerle kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Eğlenceli anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:20
Kayseri'de Gençler ve Polislerden Eğlenceli Kar Topu Savaşı

Kayseri'de Eğlenceli Anlar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Necmettin Erbakan Parkı'nda bir grup genç, devriye atan polislerle eğlenceli anlar yaşadı. Gençler, devriye görevi yapan polis ekiplerini kar topu oynamaya davet etti.

Polislerden Cevap Laatık

Yüzlerini güldüren bu davete kayıtsız kalmayan polisler, görev araçlarından inerek gençlerin oyunlarına katıldı. Bu neşeli karşılaşma, gençler ve polisler arasında kısa sürede dostluk havası yarattı.

Hoş Sohbetler ve Eğlenceli Anlar

Kar topu savaşının ardından polis ekipleri, gençlerle bir süre sohbet etti. Bu etkileşim, her iki taraf için de unutulmaz bir anı olarak kaydedildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından bu eğlenceli karşılaşmaya dair görüntüleri paylaştı. Yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede gençler tarafından kar topu oyununa davet edilmiştir. Ekip otosuna isabet eden kar topları üzerine personelimiz araçtan inerek karşılık vermiş, neşeli anların yaşandığı oyun sonucunda ekiplerimiz gençlere mağlup olmuştur. Ekiplerimize yaşattıkları keyifli anlar için çocuklara ve gençlere teşekkür eder, neşelerinin daim olmasını dileriz" denildi.

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