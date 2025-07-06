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Kayseri'de Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kayseri'de hafif ticari araçların karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayda detaylar:

Yayın Tarihi: 06.07.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 12:54
Kayseri'de Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kayseri'de Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen üzücü kazada, bir hafif ticari araç park halindeki başka bir hafif ticari araca çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, S.Y. yönetimindeki 38 VU 563 plakalı hafif ticari araç, Hasanarpa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park halindeki 38 AC 955 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından, 8 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Maalesef kazada hayatını kaybeden İ.Y. (29) olarak belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki hafif ticari araca çarptığı...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki hafif ticari araca çarptığı...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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